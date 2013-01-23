Європа вводить податок на фінансові транзакції

На засіданні в Брюсселі 22 січня міністри фінансів Євросоюзу дозволили 11 державам оподатковувати фінансові транзакції, повідомляє Reuters. У числі цих країн Німеччина, Франція, Італія, Іспанія, Австрія, Португалія, Бельгія, Естонія, Греція, Словаччина і Словенія. Великобританія, у якої є свої зобов'язання в галузі торгівлі акціями, утрималася від голосування разом з Люксембургом, Чехією і Мальтою.

Цей податок має символічне значення, показуючи, що політики, прагнучи подолати фінансову кризу, рішуче взялися за банки, які, як вважається, стали його причиною.

Країни, що отримали дозвіл, можуть застосовувати цей податок із січня наступного року, якщо уряди швидко погодять його форму.

Критики кажуть, що такий податок не може правильно працювати, якщо його не ввести у світовому масштабі, або хоча б у всій Європі. Тим не менш, деякі країни вже покладаються на додатковий податок від нового доходу, який, за словами одного чиновника ЄС, може досягати 35 мільярдів євро на рік.