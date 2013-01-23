Колобову доручили здійснювати держзапозичення у цьому році

Кабінет Міністрів України доручив міністрові фінансів Юрію Колобову здійснювати державні зовнішні запозичення в 2013 році в рамках, встановлених Державним бюджетом. Про це сказано в розпорядженні КМУ №21, опублікованому на офіційному сайті Кабміну.

У розпорядженні також сказано, що міністр фінансів наділений правом складати договори на здійснення зовнішніх держзапозичень

Як повідомляв УНІАН, обсяг державних запозичень у держбюджеті 2013 року закладено в сумі 129,403 млрд грн, зокрема обсяг зовнішніх запозичень - 36,540 млрд грн. Водночас прем'єр-міністр Микола Азаров 18 січня на зустрічі з представниками іноземних ЗМІ не виключив виходу України на зовнішні ринки запозичень уже в січні-лютому 2013 року. На думку голови уряду, це сприятливий час для виходу на зовнішні ринки, оскільки Україна як позичальник має сильні позиції: економіка демонструє позитивну динаміку, дефіцит бюджету витримується, співвідношення боргу до ВВП абсолютно безпечне і Україна своєчасно платить за своїми зобов'язаннями.

Нагадаємо, що у грудні 2012 року опитані агентством експерти стверджували, що зовнішні запозичення, а також можлива програма кредитування економіки по лінії МВФ є основними і, ймовірно, єдиними джерелами погашення дефіциту бюджету в Україні в умовах світової фінансової кризи і слабкого розвитку внутрішнього ринку.