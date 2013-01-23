Київрада повернеться до розгляду бюджету у лютому - Герега

Заступник Київського міського голови - секретар Київради Галина Герега вважає, що у лютому Київська міська рада повернеться до розгляду бюджету столиці на 2013 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Г.Герега сказала сьогодні в коментарі журналістам.

“А зараз ми ведемо дискусію щодо зміни показників бюджету Києва, проводяться переговори з Кабінетом Міністрів. І я думаю, що ми повернемося в лютому до розгляду бюджету”, - прокоментувала Г.Герега ситуацію з затвердженням головного кошторису столиці на поточний рік.

Секретар Київради зауважила, що згідно з фінансовими показниками, запропонованими місту урядом на 2013 рік, не профінансованими можуть залишитися навіть захищені статті видатків бюджету. Особливо вона звернула увагу на те, що в бюджеті міста на 2013 рік не передбачено 20-відсоткової муніципальної надбавки для вчителів, медиків та працівників бюджетної сфери, та кошти на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплоенергію для населення, що виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії тарифам. Зокрема, за словами Г.Гереги, лише Києву на погашення різниці в тарифах на поточний рік необхідно 2,4 мільярди гривень, тоді як у Держбюджеті на всі регіони країни передбачено всього 5 мільярдів гривень.

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня 2012 року Верховна Рада України прийняла державний бюджет на 2013 рік, яким схвалила вилучення з бюджету Києва до державного в розмірі 50% надходжень, отриманих від податку на доходи фізичних осіб. Через ці вилучення в бюджеті Києва створений прихований дефіцит на суму понад 4 млрд грн.

Голова КМДА Олександр Попов заявив, що цей держбюджет не відповідає інтересам киян і фінансово не гарантує забезпечення нормального функціонування столиці, а спосіб, яким формувався цей документ, виключив участь місцевої влади у розробці і навіть обговоренні базових параметрів і показників фінансового забезпечення життєдіяльності Києва.

20 грудня 2012 року Київрада прийняла проект бюджету міста до розгляду. Голова КМДА закликав депутатів перед голосуванням ухвалити цей документ лише до відома та не затверджувати його, поки не будуть внесені відповідні зміни до держбюджету.

21 січня голова Київської міської державної адміністрації О.Попов висловив надію, що проект бюджету Києва на 2013 рік можна буде внести до Київради для затвердження в середині лютого.