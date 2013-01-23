Британія може провести референдум щодо виходу з ЄС

Британія може провести референдум з питання виходу з Європейського Союзу наприкінці нинішнього десятиліття, після розробки нового пакту про розподіл повноважень між Лондоном і Брюсселем, оголосив у середу прем'єр-міністр Сполученого Королівства Девід Кемерон, повідомляє РІА «Новости».

У програмній промові "Британія і Європа" в будівлі агентства Bloomberg він позначив основні стурбованості Лондона у відносинах з Євросоюзом, але закликав спочатку обговорити новий рамковий механізм взаємодії. Кемерон відкинув можливість негайного проведення референдуму, оскільки, за його словами "спочатку потрібно дати шанс поправити відносини".

"Після того, як ми виробимо нову угоду, ми дамо британському народові можливість висловитися на референдумі з простого питання: чи залишитися в ЄС на нових умовах або вийти зовсім. У разі приходу до влади консервативного уряду... ми завершимо ці переговори і проведемо цей референдум у першій половині наступного парламентського терміну", - заявив Кемерон.

Наступний парламентський термін в британському політичному циклі пройде з 2015 по 2020 рік. Коментатори називають можливими термінами проведення референдуму 2017-2018 роки.

Кемерон запевнив, що вірить в успіх європейського проекту в цілому, але вважає, що він повинен бути гнучким і давати більше повноважень країнам-членам, щоб забезпечити свою конкурентоспроможність. "Я бажаю успіху Євросоюзу і хочу таких відносин між Великою Британією та ЄС, які б зберегли нас в ньому", - підкреслив британський прем'єр.