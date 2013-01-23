S&P: витрати України у цьому році на погашення держборгу збільшаться до 5,4 млрд дол.

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor’s прогнозує збільшення витрат українського уряду на обслуговування і погашення зовнішнього боргу у 2013 році.

«Ми чекаємо, що витрати уряду на обслуговування і погашення зовнішнього боргу (включаючи зобов'язання перед МВФ) збільшаться з 4,6 млрд дол. у 2012 р. до 5,4 млрд дол. у 2013 г.» - зазначається в аналітичній статті S&P, переданій агентству УНІАН.

У статті наголошується, що потреби уряду України і Національного банку України (НБУ) у фінансуванні у 2012 р. збільшилися до історичного максимуму і, ймовірно, залишаться високими у середньостроковій перспективі. Основними складовими потреб у фінансуванні залишаються дефіцит бюджету уряду і витрати на обслуговування внутрішнього державного боргу (зобов'язань у національній валюті). Крім того, різке зростання витрат уряду і НБУ на обслуговування боргу в іноземній валюті перед Міжнародним валютним фондом (МВФ) призвів до різкого зростання потреб у зовнішньому фінансуванні в 2012 р.

«Ми чекаємо, що витрати на виплату боргу МВФ зумовлять історично максимальний рівень потреб у зовнішньому фінансуванні у 2013-2017 рр.» - вважають у S&P.

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Крім того, рейтингове агентство Standard & Poor’s прогнозує, що переговори України з Міжнародним валютним фондом про нову стабілізаційну програму і нову кредитну угоду можуть затягнутися на декілька місяців.

«Термін дії попередньої програми минув 27 грудня 2012 р., причому її реалізацію було припинено в березні 2011 р. через недотримання Україною умов програми. На наш погляд, ключові структурні показники, які призвели до припинення програми 2010 р., ймовірно, залишаться найважливішими проблемами, які розглядатимуться на майбутніх переговорах МВФ з урядом країни. В результаті дискусії з МВФ можуть затягнутися на декілька місяців, а укладені угоди буде непросто реалізувати», - йдеться в статті.

У ній же зазначається, що ключовими аспектами переговорів стануть підвищення внутрішніх тарифів на газ, консолідація бюджету і гнучкіший режим валютного курсу.

Як повідомляв УНІАН, місія МВФ відвідає Україну в період з 29 січня до 12 лютого. Основною темою переговорів стане нова програма співпраці з Фондом.

Перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов 14 грудня заявив, що Україна розраховує домовитися з Міжнародним валютним фондом про отримання нового кредиту стенд-бай в обсягу 10 млрд SDR (близько 15,4 млрд дол.).

У 2010 році Україна і МВФ схвалили програму співпраці stand-by загальним обсягом 15,5 млрд дол. з метою реалізації реформ в Україні. Влітку 2010 року Україна одержала від МВФ перший транш у розмірі 1,89 млрд дол. У грудні 2010 року було виділено другий транш у розмірі близько 1,5 млрд дол. Після цього виділення коштів за програмою було заморожене через невиконання Україною низки взятих на себе зобов'язань, зокрема щодо підвищення тарифів на газ і теплопостачання для населення.

На думку експертів міжнародного рейтингового агентства Fitch Rating, якщо Україна в 2013 році не матиме можливості одержати фінансування з боку Міжнародного валютного фонду, існує ризик подальшого скорочення резервів НБУ і неконтрольованої девальвації гривні, що може призвести до подальшого зниження рейтингів.

Нагадаємо, в середині грудня 2012 року Міжнародний валютний фонд підтвердив запланований візит місії Фонду до України в другій половині січня 2013 р. Спочатку візит планувався на початок грудня 2012 р., але був відкладений.