Секретарі місцевих рад проситимуть Кабмін внести зміни до держбюджету

Спілка секретарів місцевих рад проситиме уряд внести зміни до державного бюджету на 2013 рік щодо показників місцевих бюджетів, оскільки затверджені показники не забезпечують розвиток місцевих громад та виконання покладених повноважень.

Як передає кореспондент УНІАН, рішення направити відповідне звернення прем’єр-міністру України Миколі Азарову прийняли на засіданні Спілки секретарів місцевих рад Асоціації міст України сьогодні в Києві.

Учасники засідання наголосили, що у порівнянні з 2012 роком на 45% зросли вилучення з місцевих бюджетів до держбюджету України. Водночас у держбюджеті-2013 значно завищені показники доходів місцевих бюджетів, що робить нереальним виконання більшості з них, зменшені кошти на соціально-економічний розвиток територій, відсутнє належне фінансування в сфері ЖКГ, різноманітних державних цільових програм. Представники місцевих рад назвали місцеві бюджети всіх регіонів на 2013 рік “бюджетами виживання”.

У тексті звернення, зокрема, зазначено, що фінансування делегованих повноважень органів місцевого самоврядування передбачено держбюджетом на 2013 рік лише на 79%. Найбільш катастрофічним є рівень фінансування у галузях: “Державне управління” – 41% та “Фізична культура і спорт” – 47% від потреби. Нагальний дефіцит фінансових ресурсів на виконання делегованих повноважень становить майже 30 млрд грн. Отже, як констатують секретарі, на останній квартал 2013 року працівники бюджетної сфери населених пунктів не забезпечені зарплатою, відсутні кошти на оплату комунальних послуг та за енергоносії.

“Зазначене може дискредитувати запропоновані Президентом України реформи, оскільки їх ключові положення щодо “Державної опіки над родинами”, “Турботи про дітей”, “Отримання освіти”, “Покращення медичного обслуговування” тощо значною мірою реалізуються в системі місцевого самоврядування та за наявності належного ресурсного забезпечення”, - зазначають учасники сьогоднішніх зборів у зверненні, що буде направлено прем’єр-міністру.

У зв’язку з викладеним вони пропонуватимуть внести зміни до закону України про держбюджет на 2013 рік за результатами І кварталу цього року. А саме - Спілка секретарів місцевих рад вважає за необхідне забезпечити в повній мірі місцеві бюджети коштами для здійснення видатків на виконання делегованих повноважень; перегляд у бік зменшення на 30% обсягів вилучення фінансових ресурсів з місцевих бюджетів до держбюджету. Також пропонуватиметься збільшити на 1 млрд грн обсяг субвенції з держбюджету місцевим бюджетам на компенсацію за пільгове перевезення окремих категорій громадян; забезпечити повне фінансування з держбюджету цільових програм, насамперед щодо розвитку малих міст та погашення кредиторської заборгованості органів місцевого самоврядування за видатками, які фінансуються за рахунок держпрограм. Крім того, секретарі проситимуть уряд забезпечити погашення кредиторської заборгованості місцевих бюджетів, яка утворилась на кінець 2012 року внаслідок блокування Державною казначейською службою України платежів органів місцевого самоврядування.