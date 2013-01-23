Білорусь виплатила МВФ другий цього року платіж у 84,1 млн дол.

Мінськ. Білорусь здійснила чергове погашення основного боргу за кредитом стенд-бай Міжнародного валютного фонду у розмірі 84,1 млн дол.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства фінансів Білорусі.

«Республіка Білорусь на виконання своїх зобов'язань за кредитом стенд-бай МВФ здійснила 23 січня сьоме погашення основного боргу в розмірі 54,7 млн SDR (еквівалентно 84,1 млн доларів США). Це другий нинішнього року платіж Білорусі за кредитом МВФ», - відзначили в прес-службі міністерства.

Нагадаємо, що перше у 2013 році погашення основного боргу за кредитом стенд-бай МВФ Білорусь здійснила 14 січня. Розмір платежу становив 64,7 млн SDR, або 99 млн дол. У січні 2013 року Білорусь планувала здійснити два платежі за кредитом МВФ на загальну суму 182,4 млн дол.

Згідно з графіком платежів, який оприлюднено на офіційному сайті МВФ, найбільші виплати у 2013 році припадуть на квітень, червень і жовтень: у ці місяці Білорусь має виплатити по 175 млн SDR (близько 270 млн дол.).

У 2014 році Білорусь, згідно з графіком, має виплатити МВФ 892,39 млн SDR (1,37 млрд дол.), у 2015 році – 55,17 млн SDR (85 млн дол.). Останній платіж за кредитом стенд-бай має бути проведений 1 травня 2015 року.

Довідка УНІАН. Білорусь одержала від МВФ у 2009-2010 роках п'ять траншів кредиту в рамках програми стенд-бай на 3,46 млрд дол.

У 2011 році Білорусь виплатила відсоткові платежі за кредитом у розмірі 54,7 млн SDR (83,5 млн дол.), у 2012 році – зробила п'ять платежів за кредитом на загальну суму 303,5 млн SDR (465,2 млн дол.).

Офіційний Мінськ двічі за останній час безуспішно звертався до МВФ по допомогу. Остання заявка на отримання кредиту була направлена Білоруссю до МВФ навесні 2012 року. Власті розраховували одержати 3,5 млрд дол. для рефінансування боргу за отриманим кредиту. Проте в МВФ вказали на неготовність властей Білорусі до глибоких структурних реформ, що необхідне для відновлення кредитної співпраці.