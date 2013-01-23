Обсяг податку на доходи фізосіб у 2012 році виріс на 13% - до 68 млрд грн

Обсяг податку на доходи фізичних осіб у 2012 році становив 68 млрд грн, що на 8 млрд грн (на 13%) більше показника 2011 року.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві доходів і зборів України.

До того ж, згідно з повідомленням, обсяг ліквідованої заборгованості із зарплати становив 1,3 млрд грн, а обсяг додаткових надходжень податку на доходи фізосіб становив 257 млн ​​грн.

Як сказано в повідомленні, таких результатів вдалося досягти за рахунок прямих контактів з керівниками підприємств-боржників під час засідань спеціальних комісій за участі представників місцевої влади та податківців. Крім того, після співбесід з податківцями, представники 81 тис. суб'єктів господарювання збільшили зарплату своїм співробітникам, які раніше офіційно отримували суми менше встановленого мінімуму. «Ефект від такого підвищення відчули не тільки наймані працівники, але і бюджет, до якого додатково перераховано 164,8 млн грн», - сказано в повідомленні Міндоходів.

Як повідомляв УНІАН, заборгованість із зарплати в Україні на 1 грудня 2012 виросла в порівнянні з показником на 1 листопада 2012 року на 5,9% (53,6 млн грн) - до 950,5 млн грн. 51% боргу сформували економічно активні підприємства, 43,5% боргу - підприємства-банкрути та 5,5% - економічно неактивні підприємства. Найбільший розмір боргу зафіксовано в промисловості - 528 млн грн, найменший - у сфері культури та спорту - 2,2 млн грн.

У регіональному розрізі найбільший розмір боргу зафіксовано у Донецькій (158,758 млн грн) і Харківській (124,972 млн грн) областях, найменший - у Чернівецькій (45 тис. грн) та Рівненській (1,580 млн грн) областях.

До того ж у листопаді заробітна плата, нарахована в середньому одному штатному працівнику в Україні, порівняно з жовтнем скоротилася на 0,4% і становила 3098 грн. У регіональному розрізі найбільша зарплата зафіксована в Києві - 4688 грн, найменша - у Тернопільській області - 2284 грн.

Нагадаємо також, що з 1 січня в Україні стартувала кампанія з декларування доходів фізичних осіб. Обсяг податку на доходи фізичних осіб, який передбачається зібрати в рамках виконання державного бюджету на 2013 рік, становить 78 млрд грн.