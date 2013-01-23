Міжбанк у середу закрився котируваннями 8,1445/8,1475 грн/дол.

У середу, 23 січня, на міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,1430/8,1480, на 12:00 звузився спред: 8,1435/8,1475. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на таких значеннях - 8,1445/8,1475 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2694/98, на 12:00 ціни піднялися: 0,2698/0,2702. На час закриття ціни залишилися на тому самому рівні. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився 30,1600 (-0,0455).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3285/1,3350. Ринок євро-гривні відкрився такими індикативними котируваннями – 10,8235/10,8320, на 12:00 ціни пішли вгору - 10,8565/10,8660. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 10,8670/10,8750.