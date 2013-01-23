НБУ продовжив до 1 квітня термін ліквідації «Банку регіонального розвитку»

Національний банк України продовжив до 1 квітня 2013 термін ліквідації «Банку регіонального розвитку», повідомив банк, що ліквідується, на своєму сайті.

Як йдеться у повідомленні, відповідне рішення прийняв ліквідатор банку у зв'язку з необхідністю реалізації майна для задоволення вимог вкладників і кредиторів.

Згідно з відомостями на офіційному сайті Нацбанку, процедура ліквідації «Банку регіонального розвитку» розпочато відповідно до постанови НБУ від 7 грудня 2009 року, ліквідатором призначено Ігоря Євсієнко.

Як повідомляв УНІАН, восени 2012 року Нацбанк проводив конкурс на визначення керуючого непроданих активів ліквідованого «Банку регіонального розвитку».

Довідка УНІАН. АБ «Банк регіонального розвитку» створений у 1989 році. Входить до групи невеликих фінансових установ.