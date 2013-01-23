Мін'юст залучатиме незалежних експертів і аудиторів до справ про банкрутство держпідприємств

Міністерство юстиції України залучатиме незалежні експертні організації і фахівців, зокрема аудиторів, які не є працівниками Мін’юсту, при відкритті провадження у справах про банкрутство державних підприємств, а також підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50%.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, урядову постанову, яка визначає порядок залучення таких фахівців, було ухвалено сьогодні, 23 січня, на засіданні Кабінету Міністрів.

У прес-службі нагадали, що на Міністерство юстиції як державний орган з питань банкрутства покладено повноваження організації проведення аналізу фінансово-господарського стану державних підприємств і підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50%.