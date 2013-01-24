Палата представників США прийняла законопроект про відстрочку підвищення "стелі" держборгу
Палата представників американського конгресу прийняла законопроект, що знімає необхідність до 19 травня підвищувати граничну чисельність держборгу США. За документ проголосували 285 конгресменів, проти - 144. Про це повідомляє РІА «Новости».
Законопроект запропонували республіканці. Вони вважають, що питання про граничну чисельність держборгу не повинно використовуватися в політичних суперечках тривалих переговорів адміністрації і конгресу про скорочення видатків бюджету. Фактично питання про граничну чисельність держборгу не вирішується, а відкладається.
Після затвердження в палаті представників документ надходить на розгляд сенату. Як очікується, він затвердить його найближчим часом.
Законопроект передбачає продовження фінансування статей бюджету з оплати міжнародних зобов'язань США, що дозволяє країні уникнути оголошення технічного дефолту. Білий дім підтримав законопроект, хоча і заявив, що волів би мати не відстрочку вирішення питання, а його повне узгодження на довгостроковий період.
Гранична чисельністьдержборгу в США на даний момент складає 16,394 трильйона доларів, в останній раз він підвищувався наприкінці січня 2012 року. Країна подолала це 31 грудня 2012, проте Мінфін ухвалив заходи, необхідні для продовження обслуговування боргу до теперішнього часу.