Кабмін у 5 разів урізав інвестпрограми регіонального розвитку

Кабінет міністрів України у 5 разів знизив вартість інвестиційних програм, які можуть фінансуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку.

Відповідну постанову Кабміну №30 від 23 січня 2013 року розміщено на сайті уряду.

Згідно з документом, мінімальну кошторисну вартість для інвестиційних програм (проектів) регіонального (міжрегіонального) значення і тих, які реалізуються у містах обласного значення, знижено з 5 млрд грн до 1 млрд грн, а для тих, які направлені на вирішення проблем однієї або кількох територіальних громад (міст районного значення, сел, селищ), - з 1 млрд грн до 200 тис грн.

Довідка УНІАН. Державний фонд регіонального розвитку створений у складі Державного бюджету, частка фонду становить не менш як 2,5% від обсягу витрат загального фонду Держбюджету за відповідний період.

Розподіл коштів Держфонду регіонального розвитку здійснюється у співвідношенні: 70% - між бюджетом Криму, обласними бюджетами і бюджетом Севастополя відповідно до чисельності населення, що там проживає, а 30% - між відповідними місцевими бюджетами для реалізації пріоритетних інвестпроектів.

Порядок використання коштів Держфонду регіонального розвитку затверджується Кабміном.

У липні 2012 року Кабмін затвердив Порядок, який визначає механізм підготовки, проведення оцінки і конкурсного відбору інвестиційних програм, які можуть відповідно до статті 24-1 Бюджетного кодексу України реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.