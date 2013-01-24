Міндоходів вважає законною вимогу до Міжнародного альянсу з ВІЛ/СНІДу сплатити 3,3 млн грн мит за ввезення шприців

Державна митна служба України, яка з грудня минулого року входить до Міністерства доходів і зборів, вважає законною вимогу до Міжнародного альянсу з ВІЛ/СНІДу в Україні сплатити 3,3 млн грн митних зборів за ввезення іспанських шприців.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства доходів і зборів.

«У справі з оформленням іспанських шприців, на які встановлені антидемпінгові мита, Державна митна служба України діяла виключно в рамках чинного законодавства», - сказано в повідомленні.

«У зв'язку з необхідністю сплати передбачених законом платежів, Київською регіональною митницею визначено розмір несплаченого податкового зобов'язання зі сплати антидемпінгового мита на суму понад 3,3 млн грн», - уточнила прес-служба.

Згідно з повідомленням, рішення про застосування антидемпінгових заходів приймає Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі.

Саме ця комісія від 29 вересня 2009 року встановила, що на ввезення в Україну шприців з Іспанії діє антидемпінгове мито в розмірі 196,38%.

Фонд намагався оскаржити рішення Міжвідомчої комісії в судах, однак не добився успіху.

Одночасно Міністерство доходів і зборів наголосило, що на час судових розглядів ніякі штрафні санкції за несвоєчасну сплату антидемпінгового мита не нараховувалися.

Довідка УНІАН. Міжнародний альянс з ВІЛ/СНІДу в Україні імпортував шприци з Іспанії в 2010 році.

За інформацією Міжнародного альянсу, вироблені в Іспанії шприци були куплені на гроші Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією, їх безкоштовно розповсюдили серед тих, хто входить до групи ризику інфікування ВІЛ.

В Україні ухвалена загальнодержавна програма протидії поширенню ВІЛ/СНІДу на 2010-2013 роки.