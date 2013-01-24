Торги на міжбанку в четвер відкрилися котируваннями 8,1440/8,1480 грн/дол.
11:54, 24 січня 2013Фінанси
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У четвер, 24 січня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями – 8,1440/8,1480 грн/дол.
Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту підвищилися – 0,2697/0,2701, котирування з євро-гривні знизилися – 10,8230/10,8305.
На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар скорегувалися – 1,3297/99 (середа - 1,3289/91).
У середу Нацбанк на ринок не виходив.
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