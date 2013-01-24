Кабмін уповноважив Прасолова на підписання українсько-китайської угоди про співробітництво

Уряд уповноважив міністра економічного розвитку і торгівлі Ігоря Прасолова підписати Угоду між урядом України та урядом Китайської Народної Республіки про техніко-економічне співробітництво.

Як повідомляється на урядовому порталі, відповідне розпорядження, розроблене Мінекономрозвитку, прийнято напередодні на засіданні Кабінету Міністрів.

Відзначається, що цей документ розроблено Мінекономрозвитку згідно із законом «Про міжнародні договори України» з метою здійснення процедур, необхідних для підготовки до підписання Угоди між урядом України та урядом КНР про техніко-економічне співробітництво.

Метою укладання угоди є залучення безоплатної допомоги уряду КНР для реалізації пріоритетних проектів української сторони. Такі проекти будуть погоджені урядами обох країн шляхом підписання додаткових домовленостей.

Реалізація положень документа також сприятиме подальшому розвитку техніко-економічного співробітництва між Україною та Китаєм.