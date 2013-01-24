«ПриватБанк» очолив рейтинг відкритості банків України - UCRA

"ПриватБанк", один з найбільших банків України, визнаний лідером у рейтингу відкритості банків України, складеному Українським кредитно-рейтинговим агентством (UCRA).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний директор рейтингового агентства UCRA Станіслав Дубко сьогодні на прес-конференції.

У рамках прес-конференції відбулася презентація проекту «Дослідження прозорості банків України», проведеного агентством UCRA, за підсумками якого кращим за якістю розкриття інформації у 2012 році серед банків України визнано «ПриватБанк» (75,9% розкриття), на другій і третій позиції «ПУМБ» (74,9%) і «ВТБ Банк» (73,9%).

«Це перше подібне дослідження, і воно проведено безкоштовно для банків. У рамках дослідження ми проаналізували інформацію на офіційних сайтах 30 найбільших банків країни за обсягами активів на 1 жовтня 2012 року. Ми перевірили наявність та зміст інформації про структуру власності та корпоративному управлінні, операційної діяльності та фінансової звітності, менеджменту і колегіальних органів. Достовірність даних не перевірялася, результат дослідження свідчить тільки про готовність банку розкривати інформацію користувачам і не відображає фінансову надійність банку», - прокоментував результати дослідження С.Дубко.

За його словами, прозорість банку є важливим елементом оцінки якості роботи з клієнтами та менеджменту банку. «Ми аналізуємо зміст інформації, тобто якість розкриття не спотворюється активністю роботи піар-служби банку. Водночас ми не можемо стверджувати, що недавно збанкрутілі невеликі банки були недостатньо прозорими. Наприклад, банк «Таврика», за нашими оцінками, був достатньо прозорим», - додав С.Дубко.

Член Комітету Незалежної асоціації банків України (НАБУ) з питань грошово-кредитної політики та валютного регулювання Олексій Куценко повідомив: «У 2006-2010 роках подібні дослідження проводилися міжнародним рейтинговим агентством Standard & Poor's. Результати дослідження агентства UCRA були передбачувані, оскільки за підсумками останнього дослідження S&P була така ж трійка лідерів, що підтверджує об'єктивність методології агентства UCRA. Зараз НАБУ реалізує програму підвищення фінансової грамотності користувачів банківських послуг, і ми будемо стимулювати попит на подібну інформацію».

Зі свого боку голова наглядової ради компанії «Фондовий ринок» Юрій Іванишин відзначив, що це дослідження корисно і для професійних гравців фінансового ринку. «Я проаналізував дані банків - емітентів акцій на біржах і не знайшов інформації щодо ринкової вартості акцій, є тільки номінал, а така інформація є важливою для потенційних інвесторів банків. Що стосується звітності банків, то просто план банку збільшити клієнтську базу також не цікавий інвестору, більш важливо, як це буде зроблено і скільки коштів буде витрачено. Необхідності розкривати подібну інформацію немає, і оскільки банки є флагманом процесу, потрібно не тільки створювати попит, але і працювати над мотивацією - регулятори повинні зобов'язати банки, наприклад, викинути на біржу 10% акцій, і це було б потужним поштовхом до розвитку ринку», - додав експерт.

Як повідомляв УНІАН, прибуток найбільшого за розміром активів банку України «Приватбанку» за підсумками 2012 року становитиме понад 1,5 млрд грн, що на 5% більше, ніж у 2011 році (1,43 млрд грн).

Довідка УНІАН. UCRA (Українське кредитно-рейтингове агентство) працює в сфері рейтингування з січня 2011 року. На сьогодні в рейтинг-листі Українського кредитно-рейтингового агентства понад 20 кредитних рейтингів, присвоєних банкам і підприємствам за Національною рейтинговою шкалою. У лютому 2012 року агентство очолив Станіслав Дубко, раніше протягом 10 років очолював агентство «Кредит-Рейтинг». У квітні 2012 року Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку затвердила агентство UCRA переможцем конкурсу з визначення уповноважених рейтингових агентств та видала відповідне свідоцтво.

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