Україна може успішно вийти на ринки запозичень після візиту місії МВФ - експерт

Україна має непогані шанси вже у березні успішно вийти на ринки зовнішніх запозичень після роботи в країні місії Міжнародного валютного фонду (МВФ), візит якої запланований на 29 січня - 12 лютого.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на круглому столі у Києві заявив виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко.

«На мій погляд, розвиток ситуації може бути таким: приїжджає місія фонду і починає (працювати - УНІАН), проте ніяких висновків не буде - аж до обробки всієї технічної інформації та проведення консультацій безпосередньо у Вашингтоні. І це, як раз, непоганий період часу, коли Україна може перший раз вийти на ринки зовнішнього запозичення капіталів», - зазначив експерт.

Водночас, на думку О.Устенка, ситуація на ринках капіталів не настільки сумна. За його даними, ставка страховки за ризики по Україні становить близько 5,75%. «Якщо додати сюди 1,5% ставки LIBOR, то Україна могла б здійснювати операції на тлі плаваючої інформації про консультації у Вашингтоні або про те, що МВФ ось-ось дасть Україні гроші. Вважаю, що 10-річні зобов'язання Україна могла б сміливо розмістити під 7% річних. Дуже непогано. Причому перше розміщення можна очікувати вже у березні», - підкреслив експерт. Він також нагадав, що пробні розміщення бондів зробив «Укрексімбанк» під 8,75% річних, що само собою є сигналом до виходу на ринок.

Водночас О.Устенко засумнівався, що така політика єдино правильна. «Жити в борг і далі стає занадто дорого. Борг з'їдає значну частину ВВП. І треба зрозуміти, чого ми хочемо досягти: далі жити в борг, ми хочемо короткострокового споживання чи все-таки прагнемо закласти основу економічного зростання на 5-10 років уперед?», - задався питанням експерт.

Водночас він підкреслив, що для довгострокового зростання Україні потрібно виконати низку вимог, які ставить перед нею у тому числі й Міжнародний валютний фонд, а саме - перейти до гнучкого курсоутворення, а також почати роботу зі скорочення дефіциту бюджету до 2,5% ВВП (при нинішньому дефіциті в 3,5%). За словами О.Устенка, скоротити дефіцит можна за рахунок реформування НАК «Нафтогаз України», з виділенням з нього прибуткових структурних підрозділів та введенням рентних платежів за видобуток українського газу, за рахунок збільшення тарифів на газ для великих споживачів, за рахунок зміни тарифів на ЖКГ, зниження дефіциту Пенсійного фонду і подальшої приватизації.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Микола Азаров під час зустрічі з представниками іноземних ЗМІ заявив, що Україна розраховує вийти на зовнішні ринки запозичень вже найближчим часом - у січні-лютому. На думку голови уряду, це сприятливий час для виходу на зовнішні ринки, оскільки Україна як позичальник має сильні позиції: економіка демонструє позитивну динаміку, дефіцит бюджету витримується, співвідношення боргу до ВВП абсолютно безпечне і Україна своєчасно сплачує за своїми зобов'язаннями.

Обсяг державних запозичень у держбюджеті 2013 року закладено у розмірі 129,403 млрд грн, у тому числі обсяг зовнішніх запозичень - 36,540 млрд грн. Здійснювати державні зовнішні запозичення в 2013 році Кабмін доручив міністру фінансів Юрію Колобову.

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