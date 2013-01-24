"Укрексімбанк" уклав кредитну угоду з ЄІБ на 100 млн євро

«Державний експортно-імпортний банк України» (АТ «Укрексімбанк») і Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) підписали кредитну угоду на суму 100 млн. євро. Про це повідомляє прес-служба українського банку.

Угода передбачає фінансування проектів, які впроваджуються малими і середніми підприємствами, а також проектів енергоефективної та екологічної спрямованості.

За основними умовами спільної з ЄІБ програми субкредити надаватимуться «Укрексімбанком» кінцевим позичальникам для реалізації інвестиційних проектів, загальна вартість яких не перевищує 25 млн. євро, з обсягом кредиту до 12,5 млн. євро на строк до 15 років.

Кошти позики ЄІБ спрямують на розвиток місцевого приватного сектора, соціально-економічної інфраструктури, включаючи транспортну, енергетичну і екологічну інфраструктуру, сфери інформаційних і комунікаційних технологій, а також на пом'якшення наслідків зміни клімату і адаптацію до них.

Серед проектів стійкої енергетики і екологічного напряму в рамках програми можуть кредитуватися проекти відновлювальних джерел енергії (використання енергії сонця, вітру, біомаси, мала гідроенергетика), високоефективної когенерації тепла і електроенергії, транспортування енергії, модернізації систем опалювання будинків, водопостачання і каналізації.

За даними прес-служби, підписанням угоди з Європейським інвестиційним банком «Укрексімбанк» починає реалізацію вже третьої спільної з міжнародними партнерами програми, яка об'єднує фінансування проектів у пріоритетних для держави секторах стійкої енергетики, малого і середнього бізнесу в Україні. Дві попередні – з Європейським банком реконструкції та розвитку і Глобальним фондом кліматичного партнерства – реалізуються з 2012 року.

Довідка УНІАН. «Укрексімбанк» (Державний експортно-імпортний банк України) на 100% перебуває у власності держави. За даними звітності НБУ, на 1 жовтня 2012 року банк посідав третє місце серед 175 банків України за обсягом активів. Активи банку на 1 жовтня 2012 року становили 78,67 млрд грн, кошти клієнтів - 34,07 млрд грн, власний капітал - 17,75 млрд грн. За 9 місяців 2012 року банк одержав прибуток у розмірі 71,53 млн. грн.