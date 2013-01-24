«Укргазбанк» у 2012 році отримав 1,1 млрд грн прибутку

Прибуток «Укргазбанку» (Київ), що входить до групи найбільших банків України, за підсумками 2012 року становив 1,1 млрд грн, тоді як 2011 рік банк закінчив із 3,6 млрд грн збитку.

Про це йдеться у повідомленні банку, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, показник рентабельності капіталу банку за підсумками 2012 року становив майже 36%. Доходи банку за 2012 рік становили 2,5 млрд грн.

Станом на 1 січня 2013 року обсяг кредитного портфеля клієнтів становив майже 12,4 млрд грн, у тому числі кредитний портфель юридичних осіб - 9,5 млрд грн, фізичних осіб - 2,9 млрд грн. Кредитний портфель фізосіб в «Укргазбанку» за рік виріс на 17%, або 417 млн ​​грн.

У 2012 році залучені банком кошти клієнтів зросли на 25%, або 1,4 млрд грн, і становлять майже 7 млрд грн.

За результатами діяльності «Укргазбанку» в 2012 році активи банку зросли на 16%, або 2,84 млрд грн, і становили 21 млрд грн, балансовий капітал на 1 січня 2013 року становив 3,82 млрд грн, приріст за рік становив 1 млрд грн (36%).

Також повідомляється, що станом на 1 січня 2013 року мережа «Укргазбанку» представлена ​​233 точками продажу, 573 власними банкоматами, 1113 банківськими і РОS-терміналами, а також 14 кіосками самообслуговування.

Довідка УНІАН. АБ «Укргазбанк» (Київ) створений у 1993 році і на сьогодні входить до групи великих банків України.

Активи на 1 жовтня 2012 року становитили 19,965 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 7,848 млрд грн, зобов'язання - 16,936 млрд грн, статутний капітал - 10 млрд грн, власний капітал - 3,029 млрд грн.

«Укргазбанк» у січні-вересні 2012 року отримав чистий прибуток у розмірі 290,775 млн грн, водночас прибуток за третій квартал становив 108,295 млн грн.

«Укргазбанк» у 2011 році отримав збиток у розмірі 3,614 млрд грн порівняно з прибутком 10,058 млн грн в 2010 році.

За результатами докапіталізації за участю держави частка Міністерства фінансів України в «Укргазбанку» становить 93%.