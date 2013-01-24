Нацбанк змінив терміни подачі банками аудиторських звітів

Національний банк України змінив терміни подачі банками аудиторських звітів за результатами річної перевірки їх фінансової звітності. Зокрема, постановою №16 від 18 січня 2013 року внесено зміни до Положення про порядок подання банками до НБУ звіту аудитора за результатами щорічної перевірки фінансової звітності. Постанова очікує реєстрації в Міністерстві юстиції України.

Згідно зі змінами, банки повинні надати у Нацбанк і його відповідне територіальне управління по одному примірнику звіту аудитора, в тому числі про перевірку річної консолідованої фінзвітності, до 30 квітня року, наступного за звітним.

Раніше ж банки повинні були надавати аудиторський звіт до 14 квітня, а звіт аудитора про перевірку річної консолідованої звітності - до 24 квітня.

Зазначена постанова НБУ набуває чинності з моменту офіційного опублікування.