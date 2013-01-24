Банк «Форум» у 2012 році отримав прибуток у розмірі 4,284 млн грн

Банк «Форум» (м. Київ) у 2012 році отримав чистий прибуток у розмірі 4,282 млн грн порівняно з 777,209 млн грн збитку за підсумками 2011 року. Про це йдеться в повідомленні банку, переданому агентству УНІАН.

За четвертий квартал 2012 р. банк «Форум» отримав прибуток 0,69 млн грн проти 347,487 млн грн збитку за четвертий квартал 2011 року.

Активи банку в 2012 році скоротилися на 17% і на 1 січня 2013 року становили 8,667 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 9,3%, до 6,598 млрд грн, зобов'язання - на 20%, до 7,192 млрд грн.

Статутний капітал банку залишився на рівні 5,93 млрд грн, власний капітал скоротився на 1%, до 1,476 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня 2012 р. компанія «Смарт-Холдинг» оголосила про закриття угоди з придбання 96,0635% акцій ПАТ «Банк Форум».

Довідка УНІАН. Банк «Форум» (м. Київ) створений у 1994 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Банк «Форум» у січні-вересні 2012 року отримав чистий прибуток 3,595 млн грн порівняно з 429,266 млн грн збитку за відповідний період 2011 року.

«Смарт-холдинг» - інвестиційна група з фокусом на вкладеннях в Україну, країни СНД і Європи. Займається розвитком проектів у гірничо-металургійному комплексі ("Метінвест"), у нафтогазовому секторі (Regal Petroleum), у виробництві нерудних матеріалів («Смарт-Нерудпром»), у суднобудуванні (Smart Maritime Group), в агропереробці («Верес»), здійснює будівництво глибоководного порту Очаків і управляє низкою підприємств в інших галузях економіки.

Основним бенефіціаром "Смарт-холдингу» є Вадим Новинський.