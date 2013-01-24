На міжбанку торги закрилися котируваннями 8,1435/8,1455 грн/дол.

У четвер, 24 січня, на міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,1440/8,1480, до 12:00 ціни знизилися - 8,1435/8,1465. До закриття торгів цінові рівні встановилися на таких значеннях - 8,1435/8,1455 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2697/0,2701, до 12:00 ціни підвищилися 0,2699/0,2703. До закриття ціни досягли рівня 0,2702/06. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за наслідками торгів залишився 30,1280 (-0.0320).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3290/1,3345. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,8230/10,8305, до 12:00 ціни пішли вгору 10,8515/10,8595. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH відкотилися до рівня 10,8510/10,8575.