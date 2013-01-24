«ПриватБанк» планує відкрити в Україні 200 нових відділень

Найбільший банк в Україні «ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ) планує в 2013 році відкрити 200 нових відділень у країні і наростити роздрібну мережу до 3 600 точок продажів, повідомляється на офіційному сайті банку.

Як сказано у повідомленні, нові відділення з'являться у найбільш населених районах українських міст. Таким чином, темпи розвитку інфраструктури банку будуть зберігатися на рівні минулого року (в 2012 році банк відкрив в Україні 266 нових відділень). Крім того, всі відділення банку почнуть працювати з клієнтами в новому форматі, який дозволить клієнтам заощадити час на отримання послуг.

«Всі нові відділення банку вже працюють у форматі «відкритого» операційного простору, тобто будь-яку послугу банку можна буде отримати без черги у співробітників банку або через канали самообслуговування. До кінця року такими більш відкритими і зручними для клієнтів стануть всі наші відділення в Україні», - цитує прес-служба керівника департаменту розвитку мережі банку Сергія Згоника.

Як повідомляв УНІАН,прибуток «ПриватБанку» за підсумками 2012 року становив понад 1,5 млрд грн, що на 5% більше, ніж банк заробив у 2011 році (1,43 млрд грн). За даними балансу банку, його активи за 2012 рік зросли на 19% - до 172 млрд грн, регулятивний капітал банку становить 16,4 млрд грн. У минулому році кількість клієнтів банку збільшилася на 16%. Серед клієнтів банку більше 18 мільйонів приватних осіб, 137 тисяч підприємств і компаній та понад 600 тисяч приватних підприємців. Як зазначили в банку, уточнені показники прибутку будуть опубліковані після проведення аудиту фінансових результатів банку, в тому числі міжнародного аудиту банку.

Довідка УНІАН. КБ «ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ) заснований в 1992 році. Основними акціонерами банку є бізнесмени Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, які безпосередньо володіють по 33,7991% акцій банку і через компанію Triantal Investments Ltd (Кіпр, 24,99% акцій банку).