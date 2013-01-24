Олександр Янукович

Син Президента України Олександр Янукович у 2010-2011 рр. сплатив до держбюджету 17 млн грн податку з доходів фізичних осіб.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зі зв'язків із громадськістю корпорації «МАКО», президентом якої є О.Янукович.

У повідомленні зазначається, що провідна міжнародна аудиторська компанія PricewaterhouseCoopers (PWC) провела зовнішню перевірку дотримання О.Януковичем вимог податкового законодавства України щодо декларування доходів і сплати податку на доходи фізичних осіб у 2010 і 2011 рр.

У висновку аудиторів стверджується, що норми українського законодавства, що діє на момент надання відповідної декларації і сплати податкових зобов'язань, дотримані.

Водночас йдеться про податки, сплачені О.Януковичем як фізичною особою, а не про податки, які сплачували до Державного бюджету підприємства групи «МАКО».

Наголошується, що Група планує продовжити співпрацю з компанією PricewaterhouseCoopers і в 2013 році. Висновок компанії щодо задекларованих О.Януковичем доходів і сплачених податків за підсумками 2012 року буде оприлюднений додатково.

У Департаменті уточнили, що аудиторська компанія PWC надає такі послуги у сфері оподаткування, як «Перевірка дотримання вимог українського і міжнародного податкового законодавства. Допомога у дотриманні вимог законодавства».