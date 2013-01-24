ПУМБ у 2012 році збільшив чистий прибуток на 1,3%

«Перший український міжнародний банк» (ПУМБ) у 2012 році, порівняно з млн грн.

Про це йдеться у звіті банку, оприлюдненому на його сайті.

Згідно зі звітом, у IV кварталі 2012 року банк отримав 76,5 млн грн прибутку проти 106,84 млн грн за аналогічний період минулого року.

Активи банку в 2012 р. зменшилися на 19% і на 1 січня 2013 становили 28,23 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - зросли на 9,2%, до 17 млрд грн, зобов'язання - зменшилися на 22%, до 24,015 млрд грн.

Розмір статутного капіталу залишався на рівні 3,295 млрд грн, власний капітал збільшився на 4,6% - до 4,215 млрд грн.

Як повідомлялося, 16 липня 2011 року завершився процес операційного злиття ПУМБ і «Донгорбанку», що почався восени 2010 року. Банки об'єднали баланси та мережу відділень, і з 18 липня 2011 р. банк почав роботу під спільним брендом «Перший український міжнародний банк». У грудні 2011 року було зареєстровано збільшення статутного капіталу ПУМБ за рахунок приєднання «Донгорбанку». Діяльність «Донгорбанку», як фінансової установи, не здійснюється.

Довідка УНІАН. ПАТ «Перший український міжнародний банк» (ПУМБ) засновано в 1991 році, входить до групи найбільших банків України.

Основним акціонером банку є ТОВ «СКМ Фінанс» - 92,24% акцій. Банк контролює український бізнесмен Рінат Ахметов.

ПУМБ у 2011 році, порівняно з 2010 роком, збільшив чистий прибуток на 7% - до 268,155 млн грн.