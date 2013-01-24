Французька влада відмовилася від податку на розкіш

Французький президент Франсуа Олланд вирішив відмовитися від 75% податку на доходи мільйонерів. Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на джерела у французьких ЗМІ.

Уряд Франції вирішив ввести подохідний податок у 75% для всіх громадян з доходами понад мільйон євро на рік після виборів президента, на яких переміг соціаліст Олланд. Це викликало невдоволення з боку багатьох багатих французів, які заявили про своє бажання змінити громадянство, включаючи актора Жерара Депардьє, який отримав російський паспорт.

У грудні Конституційний суд Франції ухвалив, що податок є незаконним, оскільки застосовується щодо індивідів, а не домогосподарств. Це суперечить французькому законодавству.

Пізніше прем'єр-міністр Жан-Марк Ейро заявив, що форма податку буде переглянута, а потім закон знову спрямують до парламенту. Зараз, однак, з'ясувалося, що уряд змінив свої наміри.

Альтернатива з введенням податку зі ставкою 50-55% і зменшенням мінімальної оподатковуваної суми також була відкинута, оскільки у такому випадку під дію закону потрапляла б занадто велика кількість людей.

Цікаво, що 61% французів, згідно з опитуваннями, підтримують ідею введення суперподатку для мільйонерів. Водночас лише 21% вважає, що вона повинна становити 75% або більше.