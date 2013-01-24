НБУ відкликав ліцензію «Ерде Банку»

Національний банк України відкликав генеральну ліцензію на здійснення «Ерде Банком» валютних операцій, повідомляється на сайті регулятора.

«Згідно з розпорядженням Національного банку України від 23 січня 2013 р. №29-р генеральна ліцензія від 7 листопада 2011 р. № 234 на здійснення Публічним акціонерним товариством «Ерде Банк» валютних операцій відкликана», - йдеться в повідомленні Нацбанку.

Як повідомляв УНІАН, рішення про відкликання ліцензії та ліквідацію «Ерде Банку» затверджено постановою НБУ від 9 січня 2013 року та рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування внесків від 10 січня ц.р.

Уповноваженою особою Фонду з ліквідації банку призначено Олександра Курінного, провідного спеціаліста з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу впровадження планів врегулювання Фонду.

29 жовтня 2012 року Фонд ухвалив рішення про введення тимчасової адміністрації і призначення своєї уповноваженої особи в «Ерде Банку» строком на 3 місяці - до 29 січня 2013 року. Фонд також оголошував про пошук потенційних інвесторів для банку, пропонуючи кілька можливих способів виведення банку з ринку, в т.ч. відчуження всіх або частини активів і зобов'язань банку, повний продаж банку або створення і продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів та зобов'язань «Ерде Банку».