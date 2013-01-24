У рейтингу мільярдерів Ахметов піднявся на 26 місце, випередивши усіх росіян

Донецький бізнесмен, власник System Capital Management Рінат Ахметов став єдиним українцем, що потрапив до рейтингу ста найбагатших людей планети за версією агентства Bloomberg.

Станом на 23 січня Bloomberg оцінив статок Р. Ахметова у 22,3 мільярда доларів - з початку року він зріс на 5,2% (1,1 млрд доларів), передає ZN.ua.

Порівняно з даними рейтингу за листопад 2012 року, Р.Ахметов піднявся з 38-го на 26-е місце, знову випередивши усіх мільярдерів-росіян: найбагатший з них - власник "МегаФону" Алішер Усманов - опинився на 36-му рядку зі статком у 19,8 мільярда доларів.

Крім А.Усманова, до рейтингу потрапили ще 11 росіян: Віктор Вексельберг, Леонід Міхельсон, Володимир Лісін, Володимир Потанін, Михайло Фрідман, Олексій Мордашов, Роман Абрамович, Андрій Мельниченко, Михайло Прохоров, Вагіт Алекперов, Олег Дерипаска.

Очолює щодня оновлюваний рейтинг як і раніше мексиканський мільярдер Карлос Слім (78,2 млрд доларів). На другому місці - засновник Microsoft Білл Гейтс (64 млрд доларів), на третьому - засновник іспанської групи Inditex Амансіо Ортега (59,1 млрд доларів).