Міндоходів: податок на нерухомість стягується з моменту набуття прав власності

Податок на нерухомість, що підлягає сплаті фізичними особами – власниками нерухомості, нараховується й стягується з моменту отримання прав власності на нерухомість.

Про це йдеться в роз'ясненні Міністерства доходів і зборів, переданому УНІАН.

Згідно з роз'ясненням, ця норма стосується як житла в новобудовах, так і вторинного житла. Проте стосовно новобудов і купленого вторинного житла діє правило, згідно з яким податок стягується з місяця виникнення прав власності на житло. Стосовно вторинного проданого житла механізм сплати податку такий: господар, який продав житло, зобов'язаний сплатити податок на нерухомість за період із 1 січня звітного року до місяця передачі прав власності новому власнику.

«Іншими словами, якщо купівля-продаж квартири відбудеться в червні 2013 року, то колишній господар повинен сплатити податок за січень-травень 2013 року, а новий господар - за червень-грудень 2013 року», - йдеться в поясненні Міндоходів.

Також зазначається, що органи податкової служби надсилатимуть фізичним особам податкові повідомлення з розміром нарахованого податку. При цьому повідомлення формуватимуться з урахуванням інформації про виникнення або перехід прав власності на нерухомість, отриманої від органів державної реєстрації прав власності на нерухоме майно.

Власники житла можуть самостійно звернутися до податкових органів для звірки даних про житлову нерухомість, а також дізнатися про можливі податкові пільги, про податкові ставки й методику розрахунку суми податку. Сплатити податок необхідно протягом 60 днів із моменту отримання повідомлення від податкових органів за місцем розміщення об'єкту оподаткування.

Як повідомляв УНІАН, із 1 січня набула чинності норма Податкового кодексу про оподаткування житлової нерухомості, що знаходиться у власності фізичних і юридичних осіб, зокрема нерезидентів. Оподатковуються будинки, прибудови до них, житлові будинки садибного типу, квартири й котеджі, а також кімнати в багатосімейних квартирах.

Водночас більшість українців, як запевняють податківці, не понесуть додаткових фінансових витрат у зв'язку з нововведенням, оскільки квартири площею менше 120 кв. м і будинки площею менше 250 кв. м не оподатковуються. При цьому, якщо людина є власником відразу декількох об'єктів нерухомості, пільга поширюється лише на один такий об'єкт, за решту об'єктів доведеться платити.

Податок платиться один раз на рік. До 1 липня 2013 року власники житла, що підлягає оподаткуванню, отримають повідомлення-рішення про суму податку до сплати й платіжні реквізити. У разі незгоди з рішенням потенційний платник податків має право звернутися до податкових органів для звірки даних.

Ставка податку розраховується місцевими органами влади на 1 кв. м житлової площі. Зокрема, для квартир площею до 240 кв. м і будинків площею до 500 кв. м ставка податку не може перевищувати 1% від встановленої суми мінімальної заробітної плати (1147 грн на 1 січня 2013 року). Для квартир і будинків більшої площі ставка податку розраховується з урахуванням 2,7% від розміру мінімальної зарплати.

За розрахунками Міндоходів, обсяг надходжень до місцевих бюджетів від податку на нерухомість у 2013 році може становити близько 75 млн грн.