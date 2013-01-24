«Правекс-Банк» у 2012 році збільшив збиток у 2,4 раза

«Правекс-Банк» (м.Київ), який входить до групи великих банків, у 2012 році, порівняно з 2011 роком, збільшив збиток у 2,4 раза - до 302,3 млн грн, йдеться у звітності банку, розміщеному на його сайті.

Водночас збиток за четвертий квартал становив 95,04 млн грн, що на 6,7% менше показника відповідного кварталу 2011 року.

Активи банку за 2012 рік скоротилися на 10,9% і на 1 січня 2013 становили 5,181 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 19%, до 3,382 млрд грн, зобов'язання - на 17%, до 3,918 млрд грн.

Статутний капітал банку у 2012 році був збільшений на 0,5% - до 941,92 млн грн, власний капітал зріс - на 18%, до 1,262 млрд грн.

Довідка УНІАН. АКБ «Правекс-Банк» створений у 1992 році, входить до групи великих банків України.

Intesa Sanpaolo володіє 100% акцій «Правекс-Банку».