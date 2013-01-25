Золото дешевшає на тлі зростання курсу долара і позитивної макростатистики

Вартість золота знизилася за підсумками торгів четверга, 24 січня, на тлі зростання курсу долара, а також зниження інтересу інвесторів до надійних активів після публікації низки сильних статданих з КНР, єврозони і США.

До кінця торгової сесії лютневий ф'ючерс на Нью-Йоркській біржі Comex подешевшав на 16,8 долара, або на 1%, становивши 1669,9 долара за тройську унцію.

Курс долара до кошика шести валют країн - основних торгових партнерів піднявся до 79,97 пункта проти 79,94 пункта в середу, 23 січня.

Позитивний настрій на ринку в четвер принесли попередні дані за індексом ділової активності в обробній промисловості Китаю. Як повідомив раніше банк HSBC, у січні показник виріс до 51,9 пункта з 51,5 пункта в грудні. Аналітики чекали його збільшення до 51,7 пункта, передає ПРАЙМ.

Пізніше інтерес інвесторів до ризикових активів підтримали макроекономічні новини з Європи. Зокрема, аналітична компанія Markit повідомила, що композитний індекс ділової активності в галузі промислового виробництва та сфери послуг для 17 країн єврозони, за попередньою оцінкою, у січні виріс до 48,2 пункта з 47,2 пункта в грудні. Аналітики чекали зростання індексу до 47,5 пункта.

Краще прогнозів також виявилися дані за аналогічним індексом в області промислового виробництва Німеччини. У січні поточного року показник виріс до 48,8 пункта з 46 пунктів у грудні, хоча очікувалося зростання до 46,8 пункта. У сфері послуг індекс виріс до 55,3 пункта, хоча аналітики припускали, що він збережеться на грудневій позначці в 52 пункти.

Статистика зі США також стала приємним сюрпризом для учасників торгів. Так, кількість первинних заявок на допомогу з безробіття в США за тиждень, що завершився 19 січня, скоротилася на 5 тисяч - до мінімального із січня 2008 року рівня в 330 тисяч. Аналітики при цьому чекали, навпаки, зростання показника на 20 тисяч.

Золото, як правило, розглядається інвесторами як більш надійна альтернатива нестабільним валютам і схильним до серйозних коливань акціям компаній. Ціни на цей дорогоцінний метал ростуть уже 12 років поспіль. Водночас у 2012 році зростання виявилося мінімальним за останні чотири роки - 7%. За грудень золото подешевшало на 2,1%.