З погляду на статдані з ЄС, євро найближчим часом користуватиметься попитом - експерт

Периферійні економіки дають непогані сигнали, дозволяючи припустити, що EUR відчуватиме попит найближчим часом, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Тим часом, як відзначають аналітики, слабкі показники ділової активності у Франції свідчать про те, що політика Олланда не виправдовує себе, а лише погіршує діловий клімат, що може вилитися в зниження темпів зростання ВВП.

У п'ятницю, 25 січня, додатковим стимулом зростання можуть стати дані дослідження IFO Німеччини, які демонструють стійке підвищення з жовтня минулого року. Якщо прогнозований показник 103,1 буде перевищений, первинний опір можуть пройти.

Щодо EUR/GBP сьогодні орієнтиром стануть дані ВВП Великобританії за 4 квартал. Вже вчора «британець» почав падіння в очікуванні слабких показників. Після прориву опору, зазначеного в грудні 2011 року в області 0,85, метою може стати відмітка 0,8560.