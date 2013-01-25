Рада Нацбанку погодила призначення нових заступників голови НБУ

Рада Національного банку України погодила призначення Олексія Ткаченка і Миколи Удовиченка заступниками голови НБУ Ігоря Соркіна, повідомили УНІАН у прес-службі НБУ.

Згідно з повідомленням, рада Нацбанку 24 січня в робочому порядку вирішила погодити призначення О.Ткаченка і М.Удовиченка заступниками голови НБУ із введенням їх до діючого складу правління. Отже, після кадрових рішень у голови Нацбанку є один перший заступник і чотири заступники.

Відповідно до закону про Національний банк України, призначення заступників голови НБУ і їх кількісний склад затверджується головою Нацбанку за узгодженням з Радою НБУ.

Як повідомляв УНІАН, Рада Національного банку України планувала на позачерговому засіданні 24 січня призначити двох нових заступників голови НБУ - Олексія Ткаченка і Миколу Удовиченка. До моменту призначення О.Ткаченко займав пост директора Генерального департаменту банківського нагляду НБУ, М.Удовиченко очолював державний «Укрексімбанк».

Нагадаємо, 11 січня Верховна Рада України підтримала пропозицію Президента Віктора Януковича і призначила на посаду голови Національного банку України Ігоря Соркіна. Виступаючи під час представлення у Верховній Раді, І.Соркін назвав зміцнення гривні основним завданням Нацбанку у 2013 році. Також серед пріоритетних завдань НБУ І.Соркін назвав зниження процентних ставок за кредитами, збільшення рефінансування банків і приведення банківського контролю у відповідність до вимог Євросоюзу.