Торги на міжбанку в п'ятницю відкрилися котируваннями 8,1415/8,1470 грн/дол.

У п'ятницю, 25 січня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 8,1415/8,1470 грн/дол. Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися - 0,2711/15, котирування з євро-гривні пішли вгору - 10,9160/10,9250. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли - 1,3411/13 (четвер - 1,3297/99). У четвер Нацбанк на ринок не виходив.

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