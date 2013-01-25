Фінансовим директором Group DF призначено екс-менеджера HSBC

Фінансовим директором Group DF призначено Ганну Овдієнко, яка до цього очолювала підрозділ з трансформації фінансової функції в глобальному страховому бізнесі групи HSBC (Лондон, Великобританія).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Group DF.

Раніше Г.Овдієнко займала пост директора лондонського та київського офісів Pricewaterhouse Coopers, була заступником фінансового директора компанії IFDK (однієї з найбільших фінансових груп у Росії).

У прес-службі нагадали, що 1 вересня 2012 керуючим директором Group DF був призначений Борис Краснянський. До завдань нової команди входить консолідація та структуризація бізнесу, розробка стратегії розвитку бізнесів та оперативне управління групою.

Довідка УНІАН. Group DF - це приватна міжнародна група компаній, активи якої зосереджені в енергетиці, хімічній промисловості, енергетичній інфраструктурі та нерухомості. Group DF є холдинговою компанією українського бізнесмена Дмитра Фірташа.

Group DF контролює компанії Centragas (акціонер банку «Надра»), угорську газоторгова компанія і постачальник енергетичних послуг EMFESZ, австрійську компанію Zangas, що спеціалізується на будівництві газової інфраструктури, виробника мінеральних добрив, групу OSTCHEM Holding.