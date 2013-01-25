«Імексбанк» встановив додаткові робочі дні для виплати коштів вкладникам банку «Таврика»

АТ «Імексбанк» встановила додаткові робочі дні для виплати коштів вкладникам банку «Таврика».

Про це повідомляється на сайті «Імексбанку».

"Починаючи з 25 січня 2013 року, офіси АТ«Імексбанк» у містах Київ, Харків, Севастополь будуть здійснювати виплати коштів вкладникам АТ«Банк «Таврика» з понеділка по суботу включно", - йдеться в повідомленні.

Вкладники банку «Таврика» можуть звернутися, крім робочих днів, у вихідний день - суботу - у відділення № 329 у Харкові; відділення № 55 у Севастополі; філія і всі відділення, розташовані в м.Київ.

Режим роботи у вихідний день - суботу: з 10:00 до 16:00 годин, без перерви.

Як повідомляв УНІАН, 20 грудня 2012 року виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення про введення тимчасової адміністрації в банку «Таврика». Уповноваженою особою Фонду призначена Наталя Соловйова, начальник відділу тимчасової адміністрації та ліквідації неплатоспроможних банків Фонду. Тимчасова адміністрація введена строком на 3 місяці з 21 грудня 2012 по 20 березня 2013 року.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 18 січня почав виплати вкладникам банку «Таврика» за договорами, термін дії яких закінчився по 21 грудня 2012 року включно, та за договорами банківського рахунку. Про терміни і порядок виплат вкладникам, термін дії договорів яких закінчується після 21 грудня 2012 року, буде повідомлено додатково.

Банк «Таврика» створений у 1991 році. Згідно з інформацією, оприлюдненою на сайті банку, ніхто з акціонерів не володіє понад 10% акцій банку.