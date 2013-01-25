Мінфін виплатив 120,25 млн дол. купонного доходу за ОВДП за 2012 рік
Міністерство фінансів України виплатило 120,25 млн дол. купонного доходу за облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП) за 2012 рік, повідомляє міністерство на офіційному сайті.
Як зазначається у повідомленні, у 2012 році Україна випустила ОВДП на суму 2,6 млрд дол. США з погашенням у 2017 році. Запозичення ресурсів проводилося за ставкою 9,25% річних.
Довідка УНІАН. Станом на 22 січня обсяг ОВДП, які перебувають в обігу, за сумою основного боргу становить 193,61 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебувають держпапери на суму 111,23 млрд грн, у власності банків - 66,86 млрд грн, нерезидентів - 5,72 млрд грн.
Мінфін України в 2012 році залучив до державного бюджету під час проведення аукціонів з продажу ОВДП 35,9 млрд грн, 2,5 млрд дол. і 316,6 млн євро.