Заборгованість із зарплати в Україні становить 893,7 млн грн

Обсяг заборгованості із заробітної плати у грудні 2012 року скоротився на 56,8 млн. грн (на 5,9%), і на 1 січня 2013 року становив 893,702 млн грн.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного комітету статистики України, яке має у своєму розпорядженні УНІАН.

За даними Держстату, частка боргу із зарплати економічно активних підприємств, порівняно з 1 грудня 2012 року, скоротилася на 0,5% і становила 50,5%. Частка боргу підприємств-банкрутів збільшилася на 0,3% і становила 43,8%.

Найбільший обсяг заборгованості, як і раніше, зафіксовано у промисловості – 508,2 млн грн. (528 млн грн на 1 грудня 2012 року), найменший – у сфері культури і спорту – 1,597 млн грн (2,2 млн грн на 1 грудня 2012 року).

У регіональному розрізі найбільший обсяг заборгованості зберігається в Донецькій області 172,9 млн грн., найменший – у Чернівецькій області – 127 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, заборгованість із зарплати в Україні на 1 грудня 2012 року зросла порівняно з показником на 1 листопада 2012 року на 5,9% (53,6 млн грн) - до 950,5 млн грн. У регіональному розрізі найбільший розмір боргу зафіксовано у Донецькій області – 158,758 млн грн і Харківської області – 124,972 млн грн. Найменший розмір боргу – у Чернівецькій області – 45 тис. грн і Рівненській області – 1,580 млн грн.