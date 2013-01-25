Міжбанк п'ятниці: закриття торгів - 8,1410/8,1450 грн/дол.

У п'ятницю, 25 січня, на міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,1415/8,1470, до 12:00 звузився спред 8,1435/8,1470. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на таких значеннях - 8,1410/8,1450 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2711/0,2715, до 12:00 ціни підвищилися - 0,2714/0,27187. На час закриття ціни повернулися до уранішніх значень 0,2711/0,2715. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився 30,0250 (-0.1030).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3350/1,3460. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 10,9160/10,9250, до 12:00 ціни пішли вгору 10,9390/10,9475. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 10,9510/10,9605.