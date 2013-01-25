Сорос назвав Росію країною з економікою, що розвалюється

Інвесторам краще утриматися від інвестицій у російську економіку. Про це, як повідомляє Forbes, заявив мільярдер Джордж Сорос на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

«Це економіка, що розвалюється, яку Путін веде в хибному напрямі», - заявив інвестор. Він не вказав, чому дотримується такої думки.

Як зазначає Лента.ру, Дж.Сорос і раніше критикував російську владу. Зокрема, в одному зі своїх останніх інтерв'ю, яке він дав наприкінці листопада 2012 року ректорові Російської економічної школи Сергію Гурієву, мільярдер зазначив посилення репресій проти цивільного населення в РФ.

Водночас інвестор заявив, що не збирається відмовлятися від добродійної діяльності в Росії. Тоді Дж.Сорос не уточнив плани з інвестування в РФ. За інформацією ЗМІ, пов'язані з інвестором структури брали участь у приватизації Сбербанку наприкінці вересня 2012 року.

На початку 2000-х років Дж.Сорос критикував російську владу за арешт і тюремне ув’язнення Михайла Ходорковського. У 2005 році інвестор заявив в інтерв'ю Die Presse, що Росія повинна покинути «Велику вісімку» як країна, в якій демократія більше не функціонує.

Раніше утриматися від інвестицій в РФ радили також аналітики Goldman Sachs. На початку минулого грудня банк забрав акції російського фондового ринку з топ-списку GEM (Global Emerging Markets). Головний економіст Goldman Sachs по Росії і СНД Клеменс Граф заявив тоді, що фінорганізація не може рекомендувати російські акції як привабливі для інвестицій через невизначеність у розвитку ряду галузей.

Наголошується, що розвиток російської економіки став одним з центральних тем форуму в Давосі. 25 січня експерти представили три негативні сценарії розвитку РФ, після чого прем'єр-міністр Дмитро Медведєв спробував переконати інвесторів у гарних перспективах економіки Росії.

*** Дж.Сорос - фінансист і філантроп, засновник мережі добродійних організацій «Фонд Сороса». Чималу частину своїх статків він заробив на падінні фунта в ході «чорної середи» - 16 вересня 1992 року, - коли британська економіка за один день втратила 3,5 мільярда фунтів через падіння валюти. Дж.Сорос при цьому заробив на спекуляціях 1,1 мільярда фунтів.