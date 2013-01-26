Азаров у черговий раз заявляє, що у цьому році "ніяких курсових провалів не буде"

Прем'єр-міністр Микола Азаров заявляє, що в 2013 році немає ніяких підстав для нестабільності національної валюти.

Про це він написав у соціальній мережі Фейсбук, відповідаючи на запитання: чи будуть коливання курсу гривні по відношенню до долара/євро, чи ж протягом 2013 року буде відносна стабільність курсів, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

«Мені багато разів доводилося висловлюватися з цього приводу, але повторю спеціально для Вас - можете не побоюватися, ніяких курсових провалів, як це було у 2008 році, не буде», - сказав глава уряду.

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