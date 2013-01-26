Пентагон готує до скорочення 46 тис. цивільних службовців через загрозу секвестру

Пентагон почав готувати до скорочення і вимушених відпусток більшу частину з 46 тисяч тимчасових і контрактних цивільних службовців у зв'язку з можливим з 1 березня автоматичним секвестром.

Автоматичний секвестр бюджету - скорочення витрат на 1,2 трильйона доларів, порівну розподілене між військовою і цивільною сферами - почнеться в США з початку березня 2013 року в разі, якщо адміністрація США і конгрес не домовляться про способи скорочення бюджетного дефіциту, повідомляють РІА «Новости».

"Міністерство має діяти негайно ... Я попросив представити детальні плани про те, як скоротити витрати на 50 мільярдів доларів, що може знадобитися з 1 березня", - сказав журналістам заступник міністра оборони Ештон Картер.

За його словами, збройні сили США також з метою скорочення витрат припиняють планові роботи на об'єктах та кораблях військово-морських сил і у ВПС.

Раніше Пентагон заявляв, що в разі секвестру поверне в порти всі кораблі, зніме з чергувань у світовому океані авіаносці і частково відмовиться від навчань. Всього майже 800 тисяч чоловік з числа цивільного персоналу можуть втратити роботу або бути відправлені в неоплачувану відпустку через секвестр.

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