Кількість учених в Україні за роки незалежності скоротилася утричі

З моменту підписання акту про Незалежність України - 24 серпня 1991 року - чисельність учених-дослідників скоротилося утричі, повідомляє ZN.UA.

"З 1991 року чисельність учених-дослідників в Україні скоротилася утричі і зараз в наукових організаціях державного, підприємницького і освітнього секторів науки працюють 135 тис. осіб - 0,7% зайнятого населення країни, з них 70 тис. - дослідники (16 тис. кандидатів наук, 4 тис. докторів наук і 50 тис. виконавців наукових і науково-технічних робіт без вченого ступеня)", - повідомляє тижневик.

Видання відзначило, що у сусідніх країнах скорочення науковців за останні десятиліття було значно меншим, ніж в Україні, і на сьогодні чисельність співробітників наукових організацій в Росії і Білорусі становить 1,1% та 1,3% зайнятого населення.

Видання також повідомляє, що у 2011 році в Україні ВВП у фактичних цінах становив 1 трлн 316,6 млрд грн, з яких обсяг фінансування витрат на виконання наукових і науково-технічних робіт за рахунок державного бюджету - 3860 млн. грн (0,29% ВВП).

"Державне фінансування наукової сфери в Росії і Білорусі також вище - 0,57% і 0,76 ВВП відповідно, що в 2-3 рази більше, ніж в Україні" - повідомляє «Дзеркало тижня» .

Тижневик відзначає, що 0,29% ВВП - це у шість разів менше, ніж передбачено законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність", відповідно до якого "держава забезпечує бюджетне фінансування наукової і науково-технічної діяльності (окрім витрат на оборону) у розмірі не менше 1,7% валового внутрішнього продукту України".