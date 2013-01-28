Росія може змінити валютну структуру міжнародних резервів

Влада РФ може поміняти частину резервів у євро на цінні папери, номіновані в іншій валюті, повідомив прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв в інтерв'ю німецькій газеті "Хандельсблатт", передає ПРАЙМ.

"У нас інша місія: у нас 42% запасів у євро, і ми могли б їх скинути і поміняти на цінні папери, номіновані в іншій валюті. Наші запаси в цілому - понад 500 мільярдів доларів, це пристойні гроші, тож це вже частина поділу ризиків", - сказав він.

Водночас Медведєв додав, що влада РФ поки що не має наміру купувати облігації будь-яких європейських країн. "Ні, ми поки що не збираємося купувати жодних бондів", - сказав прем'єр-міністр.