На поточному тижні динаміка пари EUR / USD залежатиме від новинного фону - Forex club

Поточний тиждень стане важливим для долара і буде багатим на макроекономічні релізи та події, повідомляють аналітики FOREX CLUB в Україні.

Як підкреслюють аналітики, комітет з відкритих ринків ФРС США проведе своє чергове дводенне засідання, підсумки якого будуть опубліковані у середу. Того ж дня побачить світ реліз про нові робочі місця в несільськогосподарських секторах США за версією ADP Inc., а у п'ятницю Бюро трудової статистики озвучить дані про рівень безробіття.

Динаміка пари EUR/USD залежатиме від новинного фону. У випадку, якщо в перші дні тижня вона зможе закріпитися вище позначки 1,34, то, за оцінками аналітиків FOREX CLUB в Україні, матиме всі шанси відновити висхідний тренд. Найближчою метою стане опір в області 1,3550, хоча не виключено і рух вище цієї позначки.

Тиск на стерлінг з боку макроекономічної статистики і високого рівня невизначеності зараз настільки великий, що пара GBP/USD розриває традиційно тісну кореляцію з EUR/USD. Основною подією стане публікація у п'ятницю звіту за Індексом промислового виробництва.

Японська єна, як і раніше продовжує знижуватися. Зупинити її падіння не змогли навіть підсумки засідання Банку Японії, які розчаровують. Пара USD/JPY може продовжити своє довгострокове зростання до мети 95,50.