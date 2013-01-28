Темпи зростання середньої зарплати за рік впали у півтора рази

Офіційні зарплати українців у минулому році зростали у півтора рази повільніше, ніж роком раніше, повідомили у Держстаті.

Лише завдяки дефляції підвищення реальних доходів залишилося на рівні 11%. Експерти не очікують у 2013 році прискорення темпів зростання оплати праці - в кращому випадку компанії закладають 10-відсоткове збільшення зарплат. Водночас навіть держава створює схеми економії на оплаті праці, пише Комерсант.

Офіційна заробітна плата українців в середньому по країні у грудні виросла на 9%, до 3377 грн, що менше, ніж у попередні роки, повідомили у Держстаті. Передноворічне підвищення зарплат в грудні 2011 року становило 12%, а в 2010 році - 11,7%. Найістотнішу надбавку до зарплати отримали чиновники - зарплати в секторі держуправління зросли на 17,6% (до 4390 грн). Високі темпи зростання доходів відзначені і в інших секторах, пов'язаних з держбюджетом: охорона здоров'я (+16,1%, до 2594 грн) і освіта (+10,3%, до 2767 грн). Таке підвищення окладів лише почасти можна пояснити переглядом розміру мінімальної зарплати із 1 грудня на 1,43%, до 1134 грн. Оплата праці в промисловості зросла на 6,6%: найбільше зростання спостерігалося в енергетичній сфері (+17,5%), а металургам і зовсім знизили оклади на 0,8%. Падіння окладів в авіації (-2,8%) могли викликати проблеми, що виникли у компанії "АероСвіт".

За рік зарплати зросли на 10,6%, що набагато менше, ніж у 2011 році, - 16,2%. Утім, у зв'язку з тим, що минулий рік завершився споживчою дефляцією, реальні доходи українців другий рік поспіль ростуть на 11%. Експерти ринку в цілому погоджуються з цими даними. "Наші дослідження показують, що рівень оплати праці в Україні в минулому році збільшився на 8-10%. Водночас у промисловості не було великих підвищень, а різке зростання оплати праці ми спостерігаємо лише в окремих секторах, наприклад у IT", - говорить керівник департаменту рекрутмента кадрового холдингу АНКОР Ірина Прудникова. За її даними, високі темпи зростання оплати праці спостерігалися у фахівців із закупівель і продажів і кваліфікованих працівників високотехнологічних компаній.

Держава також стала менш щедрою. Мінімальна зарплата в поточному році збільшиться на 7,4%. Однак якщо в минулому році оклади і, відповідно, тарифну сітку переглядали п'ять разів на рік, то в поточному році це станеться лише двічі: у січні (+1,15%) і грудні (+6,19%). Завдяки цій схемі в середньому по року мінімальні заробітки зростуть всього на 1,67%.