В України є шанси виконати дохідну частину бюджету на 2013 рік - експерти

Економічний блок уряду має всі шанси забезпечити виконання дохідної частини державного бюджету цього року незважаючи на те, що в 2013 році очікується уповільнення економічного зростання.

Такої думки дотримуються експерти, чиї коментарі було надіслано УНІАН.

«У 2012 році доходи бюджету зросли на 10%, а на 2013 рік планується приріст усього 4,9%. Навіть при збереженні помірного економічного зростання й помірної інфляції цей план виглядає реалістичним», - зазначив керівник аналітичного департаменту інвестиційної компанії Concorde Capital Олександр Паращій.

Із цим погоджується й головний економіст Dragon Capital Олена Бєлан.

"Хоча бюджет базувався на оптимістичному прогнозі зростання реального ВВП (3,4% р/р порівняно з нашим прогнозом 2,5%), дохідна частина виглядає цілком консервативно», - зазначає вона.

Водночас керуючий інвестиційними і пенсійними фондами «КІНТО» Микола М’ягкій не виключає ризику недовиконання дохідної частини бюджету. «Хоча прогноз і так досить стриманий, все-таки економічний спад може виявитися глибшим і вдарити по доходах», - резюмував фінансист.

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня 2012 року Верховна Рада України прийняла Закон «Про Державний бюджет України на 2013 рік». Парламент затвердив держбюджет із доходами 361,5 млрд грн, витратами – 411,9 млрд грн, дефіцитом – 50,4 млрд грн, граничним рівнем державного боргу на 31 грудня 2013 року – 483 млрд грн, можливістю надання державних гарантій на 50 млрд грн.

Документ розраховано, виходячи з таких прогнозних макроекономічних показників: номінальний ВВП – 1,576 трлн грн, темпи зростання ВВП – 3,4%, інфляція (грудень до грудня) – 4,8%, індекс цін виробників (грудень до грудня) – 5,5%, фонд оплати праці – 482,3 млрд грн.

Президент Віктор Янукович вже неодноразово критикував держбюджет на 2013 рік і зажадав від уряду внести корективи до нього за результатами першого кварталу.

Раніше міністр доходів і зборів Олександр Клименко заявив, що завдання з наповнення бюджету 2012 року виконано в повному обсязі, а за деякими показниками навіть перевиконано.