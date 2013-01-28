Узбекистан посилює контроль за обігом готівкової інвалюти

Уряд Узбекистану уповноважив податкові органи республіки здійснювати контроль за обігом готівкової іноземної валюти у роздрібній торгівлі та сфері послуг, випливає з постанови уряду, оприлюдненої в понеділок у місцевих ЗМІ, повідомляє РІА «Новости».

Відповідно до документа, у структурі Державного податкового комітету (ДНК) республіки буде створено спеціальне управління з контролю за недопущенням обігу готівкової іноземної валюти в роздрібній торгівлі та сфері послуг, організації короткострокових перевірок.

Управління займеться виявленням, припиненням і запобіганням валютних злочинів і правопорушень під час розрахунків у зазначених сферах шляхом проведення контрольних закупівель та передачі матеріалів по виявлених фактах порушень до правоохоронних органів.

Відповідно до постанови, у місячний термін мають бути підготовлені пропозиції щодо змін до Кодексу про адміністративну відповідальність та Кримінального кодексу, що передбачають посилення заходів відповідальності за здійснення на території країни даних операцій.

На території Узбекистану відповідно до законодавства заборонено здійснення юридичними особами та фізичними особами-резидентами і нерезидентами розрахунків у готівковій іноземній валюті у роздрібній торгівлі та сфері послуг. Водночас із 1 січня 2013 року іноземним авіаперевізникам надано право продавати авіаквитки резидентам республіки за іноземну валюту. Також продаж автомобілів, вироблених в Узбекистані, частково здійснюється за ВКВ.