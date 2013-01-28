Банк «Фінанси та кредит» у 2012 році отримав 3,17 млн грн прибутку

Банк «Фінанси та кредит» (Київ) у 2012 році отримав 3,166 млн грн прибутку, тоді як за підсумками 2011 року збиток банку становив 79,163 млн грн.

Про це йдеться у звіті банку.

Згідно зі звітом, у IV кварталі 2012 року банк отримав 1,613 млн грн прибутку проти 82,295 млн грн збитку за аналогічний період 2011 року.

Активи банку в 2012 році зросли на 2,5% і на 1 січня 2013 року становили 22,548 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 5,5%, до 18,427 млрд грн, зобов'язання - на 2,2%, до 20,669 млрд грн .

Статутний капітал банку в минулому році зріс на 5% - до 2,1 млрд грн, власний капітал - на 5,9%, до 1,883 млрд грн.

Довідка УНІАН. Банк «Фінанси та кредит» засновано у 1990 році, входить до групи найбільших банків України.

Банк «Фінанси та кредит» у січні-вересні 2012 року отримав прибуток у розмірі 1,552 млн грн.

Основними акціонерами банку, станом на 20 листопада 2012 року є: ТОВ «Асканія» - 46,5498%, ЗАТ «F&C Realty» - 49,5802%, ВАТ «Київмедпрепарат Україна» - 2,8675%, НАК «Нафтогаз України» - 0,6041%.

У ЗМІ банк називають підконтрольним народному депутату Костянтину Жеваго.